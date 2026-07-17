Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260717 - 0918 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) gegen 16:00 Uhr, wird die 16-jährige Jamila J. aus Frankfurt Sachenhausen vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung im Heimatring mit einem möglichen Ziel in Offenbach am Main. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr zu Jamila. Gründe für das Verschwinden konnten ebenso nicht ermittelt werden.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß und 55 kg schwer, wirkt etwas älter, hat eine sportliche schlanke Figur, trägt dunkelbraune Haare, hat dunkelbraue Augen und Grübchen, sie war zuletzt bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und enger, blauer Jeans.

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/16-jaehrige-aus-frankfurt-sachsenhausen-vermisst

Wer hat Jamila J. noch nach dem 14.07.2026, 16:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort geben. Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755-51199.

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