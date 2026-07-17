PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260717 - 0915 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (16. Juli 2026) kam es zu einem Goldkettenraub am Kaisertor. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr ging die 83-jährige Geschädigte die Kaiserstraße entlang, als ihr eine männliche Person unvermittelt von hinten an die Goldkette griff und diese vom Hals riss. Durch das heftige Reißen an der Goldkette stürzte die 83 Jahre alte Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige ergriff mit Unterstützung einer weiteren Person unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren