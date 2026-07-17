Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260717 - 0915 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (16. Juli 2026) kam es zu einem Goldkettenraub am Kaisertor. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr ging die 83-jährige Geschädigte die Kaiserstraße entlang, als ihr eine männliche Person unvermittelt von hinten an die Goldkette griff und diese vom Hals riss. Durch das heftige Reißen an der Goldkette stürzte die 83 Jahre alte Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige ergriff mit Unterstützung einer weiteren Person unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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