Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260717 - 0914 Frankfurt - Frankfurter Berg

Bonames: Zwei Trickdiebstähle durch falsche Dienstleister

Frankfurt (ots)

(ha) Bislang unbekannte Trickdiebe erbeuteten gestern (16. Juli 2026) nach aktuellen Erkenntnissen als falsche Stromableser bzw. Handwerker Schmuck bei zwei älteren Geschädigten in Bonames und am Frankfurter Berg.

Gegen 12:15 Uhr verschafften sich zwei Männer, indem sie sich als Heizungsberater ausgaben, Zugang zu der Wohnung einer 90-jährigen Dame in Bonames. Während einer die Geschädigte ablenkte, soll der andere eine goldene Halskette gestohlen haben.

Die beiden können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 170-180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, braunblonde Haare

Fast zeitglich, gegen 12:30 Uhr, verschaffte sich ein Mann unter dem Vorwand Strom ablesen zu wollen, Zugang zu der Wohnung einer 82-Jährigen am Frankfurter Berg. Obwohl die Geschädigte schnell skeptisch wurde und ihn nach kurzer Zeit aus ihrer Wohnung verwies, gelang es dem Tatverdächtigen diversen Schmuck zu entwenden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt; weißes T-Shirt, knielange Jeans, insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei eindrücklich vor Trickdieben und rät:

- Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus oder ihre Wohnung.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin.

- Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben.

- Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell