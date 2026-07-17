Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260717 - 0916 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Raub in Hotelzimmer

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Juli 2026) ereignete sich ein schwerer Raub in einem Hotelzimmer. Die Polizei nahm einen der mutmaßlichen Täter fest.

Der 22 Jahre alte Geschädigte verabredete sich am gestrigen Abend mit einem flüchtigen Bekannten aus den Sozialen Medien in seinem Hotelzimmer. Dort angekommen soll der Bekannte zunächst noch einmal das Zimmer verlassen haben und in der Folge mit einer zweiten männlichen Person zurückgekommen sein.

Diese Person verlangte nach bisherigen Erkenntnissen nun die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon des 22-Jährigen. Dies lehnte der 22 Jahre alte Mann ab, woraufhin der Tatverdächtige mehrfach mit einer Pfefferpistole in Richtung des Geschädigten geschossen haben soll. Dieser wiederrum setzte sich mithilfe einer Bettdecke zur Wehr, wurde dann jedoch von seinem Bekannten hinterrücks angegriffen, so dass er zu Boden fiel.

Die beiden Tatverdächtigen sollen daraufhin diesen Moment ausgenutzt haben, um die Wertgegenstände des 22-Jährigen wegzunehmen und verließen anschließend das Zimmer. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, den "flüchtigen Bekannten" als einen polizeibekannten 19-Jährigen zu identifizieren und noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.

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