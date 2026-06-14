Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrraddieb ertappt
Sondershausen (ots)
Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr wurde in der Sondershäuser Bahnhofstraße ein Jugendlicher beim Diebstahl eines Fahrrades beobachtet. Der 13-jährige Dieb hatte das Kabelschloss gewaltsam geöffnet und konnte mitsamt dem Fahrrad gestellt werden. Das schwarz/weiße Merida Mountainbike wurde sichergestellt. Der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben.
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