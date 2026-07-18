Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Allerheiligenviertel: Zwei queerfeindliche Angriffe in der Innenstadt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (18. Juli 2026) kam es in der Innenstadt zu zwei queerfeindlichen Angriffen. Im ersten Fall wurde eine Person verletzt. In einem weiteren Fall kam es zu einer Sachbeschädigung. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr im Allerheiligenviertel, als ein 62-Jähriger mit seinem Partner Händchen haltend auf der Battonnstraße in Richtung Lange Straße unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Glasflasche in Höhe eines Kiosks an der Kreuzung Battonnstraße / Lange Straße zwischen den beiden auf den Boden geworfen. Als sich der 62-Jährige daraufhin umgedreht und nach dem Grund gefragt hatte, soll ein unbekannter Täter auf ihn zugegangen sein und unter Verweis auf die sexuelle Orientierung des Geschädigten unmittelbar mit einer Glasflasche zugeschlagen haben. Der 62-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht. Der mutmaßliche Täter soll anschließend in Richtung Allerheiligentor geflohen sein und wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich; ca. 25 Jahre alt; 175-180 cm groß; dünne Statur; kurze, lockige Haare; weißer Jogginganzug

Im zweiten Fall erging die Mitteilung, dass gegen 03:45 Uhr aus einer Gruppe heraus Flaschen auf eine Bar in der Alten Gasse geworfen wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen hierbei mehrere Personen Glasflaschen in den Eingangsbereich einer Szenebar der queeren Szene in der Alten Gasse geschleudert haben. Personen wurden hierbei nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden an einer Glasscheibe eines angrenzenden Objekts.

In der Nähe befindliche Einsatzkräfte konnten auf der Anfahrt eine flüchtende Gruppe wahrnehmen, die sich daraufhin zerstreute. Es gelang jedoch die Festnahme eines 21-Jährigen, der sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten muss.

Das zuständige Fachkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hierzu bitten wir Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, sich telefonisch beim zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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