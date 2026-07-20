Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260720 - 0922 Frankfurt - Westend: Festnahme nach verhetzender Beleidigung
Frankfurt (ots)
(ha) Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung soll eine 43-jährige Frau am gestrigen Abend (19. Juli 2026) gegen 17:00 Uhr insgesamt drei Personen unter anderem in Bezug auf ihre Herkunft verhetzend beleidigt haben. Die Auseinandersetzung soll sich im Bereich der Theodor-Heuss-Allee zugetragen haben.
Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.
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