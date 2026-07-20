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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260720 - 0922 Frankfurt - Westend: Festnahme nach verhetzender Beleidigung

Frankfurt (ots)

(ha) Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung soll eine 43-jährige Frau am gestrigen Abend (19. Juli 2026) gegen 17:00 Uhr insgesamt drei Personen unter anderem in Bezug auf ihre Herkunft verhetzend beleidigt haben. Die Auseinandersetzung soll sich im Bereich der Theodor-Heuss-Allee zugetragen haben.

Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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