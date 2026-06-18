Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618 - 0774 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17. Juni 2026) konnte ein Tatverdächtiger durch die Videoschutzanlage ausfindig gemacht werden, der zuvor einen anderen beraubt hatte. Die Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen. Er befindet sich nun in Haft.

Gegen 01:30 gerieten ein 46-Jähriger und ein 37-Jähriger in der Niddastraße in Streit. Nach aktuellen Erkenntnissen fing der 37-Jährige in der Folge an, auf den anderen einzuschlagen. Hiernach raubte er dem 46-Jährigen seine Tasche mitsamt Bargeld. Nach nur wenigen Minuten trafen die beiden erneut aufeinander. Hier übergab der Räuber die Tasche an den ursprünglichen Besitzer. Dass er zuvor die Tasche geleert hatte, bemerkt der 46-Jährige erst, nachdem der Mann verschwunden war.

Mit Hilfe der Videoschutzanlage konnte eine Streife den Flüchtigen ausfindig machen und festnehmen.

Eine richterliche Vorführung am gestrigen Tag führte zu seiner nun angetretenen Haft. Das Fachkommissariat bittet Zeugen, die den Sachverhalt möglicherweise beobachtet haben, darum, sich unter der 069 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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