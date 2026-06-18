Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618 - 0771 Frankfurt - Riederwald: Zeugenaufruf nach Angriff auf Frau - Bezug zur Pressemeldung Nr. 0757 vom 15.06.2026

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagnachmittag (13. Juni 2026) griff ein 29-Jähriger eine 52-jährige Frau im Riederwald an. Der Tatverdächtige wurde noch in Tatortnähe festgenommen.

Eine Pressemeldung diesbezüglich wurde am 15. Juni 2026 veröffentlicht (260615-0757). Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die 52-Jährige gegen 17.00 Uhr im Bereich der Riederspießstraße auf, als der 29-Jährige sie in ein Gespräch verwickelte und dann plötzlich angriff.

Das Fachkommissariat ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige im Vorfeld der Tat im Bereich des Riederwaldes Kontakt zu weiteren Frauen gesucht hat.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich unter der 069/755-51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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