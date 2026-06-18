Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618 - 0773 Frankfurt - Gutleutviertel: Streit unter Bekannten endet im Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (17. Juni 2026) alarmierte ein Wohnungsinhaber die Polizei wegen seines aggressiven Bekannten.

Die Polizeistreife erteilte einen Platzverweis, der bereits wenig später durchgesetzt werden musste. Der Aggressor wurde leicht verletzt.

Gegen 15:10 Uhr rief nach aktuellen Erkenntnissen ein Mann die Polizei, um seinen 30-jährigen Bekannten aus seiner Wohnung in der Zanderstraße zu bringen.

Der 30-Jährige war äußerst aggressiv und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die eingesetzten Beamten begleiteten den Mann hinaus und erteilten ihm einen Platzverweis. Bereits wenige Minuten später wurde der Mann in der Gutleutstraße aus der Hafenstraße kommend und in Richtung der Zanderstraße laufend angetroffen.

Bei dem nun geführten Gespräch zeigte der 30-Jährige auch nach mehrfacher Aufforderung keinerlei Einsicht. Um einen erneuten Streit zwischen den Parteien zu verhindern, entschieden sich die zwei Polizisten den Platzverweis mit einer Ingewahrsamnahme durchzusetzen.

Der Aggressor leistete hierbei Widerstand durch Zerren und Versperren der Arme. Letztendlich konnte er sich der Festnahme nicht entziehen und wurde in das Polizeipräsidium verbracht.

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