Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618 - 0770 Frankfurt - Grüneburgpark: Angriff auf homosexuelles Paar

Frankfurt (ots)

(rü) Am Mittwochnachmittag (17.06.2026) kam es im Grüneburgpark zu einem Angriff auf zwei homosexuelle Männer. Der Tatverdächtige floh unerkannt.

Die beiden später angegriffenen saßen gegen 13:25 Uhr auf einer Parkbank im Grüneburgpark. Plötzlich sei eine männliche Person auf die beiden zugegangen und habe sie aufgefordert, den Park zu verlassen. Darüber hinaus habe er sie homophob beleidigt.

Nachdem die beiden den Park nicht verließen, habe der Mann auf sie eingeschlagen und weiter auf einen der beiden eingetreten, nachdem er schon am Boden lag. Die beiden Männer wurden durch den Angriff verletzt. Der Angreifer floh zu Fuß in Richtung Palmengarten, als unbeteiligte Zeugen einschritten.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 -50 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, graue Haare sowie ein grauer Bart. Er soll schwarze sportliche Kleidung getragen haben und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe:

Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter 069 / 755-10300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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