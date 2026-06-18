Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618 - 0772 Frankfurt - Innenstadt: Pöbelnder Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Mittag (17. Juni 2026) pöbelte ein verletzter Mann zunächst Passanten an und warf mit Gegenständen umher. Bei der Festnahme leistete er Widerstand. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Gegen 11:10 Uhr riefen Passanten die Polizei auf die Zeil, weil dort ein Mann Gegenstände umherwerfe und Menschen anpöbeln würde.

Beim Erblicken der Polizei versuchte er zunächst vom Plateau der Konstablerwache zu flüchten. Den Aufforderungen stehenzubleiben kam er nicht nach. Es wurde zudem eine blutende Kopfverletzung bei dem augenscheinlich stark alkoholisierten 42-Jährigen festgestellt.

Gegen das An- und Festhalten, wehrte sich der Mann durchgehend durch Zerren seiner Arme und Winden des Körpers, so dass er auf den Boden gebracht werden musste. Hierbei verletzte er einen Beamten leicht am Daumen. Nachdem er mit Handfesseln fixiert wurde, konnte er in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung seiner Verletzung verbracht werden.

Im Anschluss wurde er zur angeordneten Blutentnahme und Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht.

Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.

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