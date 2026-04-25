Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260425 - 0515 Frankfurt - Ostend: Pkw stürzt ins Hafenbecken

Frankfurt (ots)

(di) Für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr sorgte gestern Abend (24. April 2026) die Meldung eines Fahrzeugs im Main. Im Ostend geriet ein mit mehreren Personen besetzter Pkw in das Becken des Osthafens.

In diesem Zusammenhang meldete ein Zeuge gegen 22:20 Uhr, dass ein Fahrzeug in das Hafenbecken gefahren sei. Ein sofort entsandtes Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr traf kurz darauf am Ereignisort in der Lindleystraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr dort ein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf das Hafenbecken zu, durchbrach dort das Schutzgitter, geriet in das Nordbecken des Osthafens und sank dort auf den Grund.

Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit fünf Personen im Alter von 17 und 18 Jahren besetzt. Während drei der Insassen sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten konnten, mussten zwei Personen von Tauchern der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Rettungskräfte brachten alle Insassen in nahe gelegene Krankenhäuser. Zwei Personen befinden sich derzeit in einem kritischen Zustand.

Mit schwerem Gerät gelang die Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser. Der Geschehensablauf sowie die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu wurde auch ein Gutachter herangezogen, der noch in der Nacht seine Arbeit vor Ort aufnahm.

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