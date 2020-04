Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200410 - 0332 Frankfurt-Sachsenhausen: Motorradfahrer geschnitten - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag ereignete sich am Schaumainkai ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad von einem Auto geschnitten wurde. Während der 19 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletze, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Der 19-Jährige war gegen 16:45 Uhr mit seiner Honda auf dem Schaumainkai in Richtung Holbeinsteg unterwegs. Links neben ihm fuhr in gleicher Fahrtrichtung ein schwarzer Kleinwagen. In Höhe der Hausnummer 41, an der es zur Verjüngung der Straße kommt, wechselte der Kleinwagen von der linken auf die rechte Spur des Motorrades und schnitt diesem den Weg ab.

Der Motorradfahrer kam dadurch zu Fall und zog sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu. Statt stehen zu bleiben und erste Hilfe zu leisten, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Kleinwagen davon. Mutmaßlich soll es sich bei diesem um einen jüngeren, männlichen Fahrer gehandelt haben.

Der Motorradfahrer kam aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall bzw. zum Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher machen können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 069/755-10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell