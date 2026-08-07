Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kripo ermittelt nach Brand vor Mehrfamilienhaus/Polizeihubschrauber im Einsatz

Erbach (ots)

Nach dem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße am Donnerstagabend (06.08.) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Um kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Zeugen meldeten einen lauten Knall sowie Feuer vor dem Gebäude. Anwohner konnten den Brand anschließend löschen. Es wurden keine Personen verletzt. An dem Wohnhaus entstanden nach aktuellem Ermittlungsstand leichte Verrußungen an der Fassade.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang noch unbekannte Personen einen Brandsatz in den Bereich des Hauseingangs geworfen haben. Anschließend sollen die beiden Männer mit einem Fahrzeug in Richtung Michelstadt geflüchtet sein. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Flüchtigen 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trugen schwarze Kleidung und Schirmmützen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell