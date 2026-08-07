PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kripo ermittelt nach Brand vor Mehrfamilienhaus/Polizeihubschrauber im Einsatz

Erbach (ots)

Nach dem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße am Donnerstagabend (06.08.) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Um kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Zeugen meldeten einen lauten Knall sowie Feuer vor dem Gebäude. Anwohner konnten den Brand anschließend löschen. Es wurden keine Personen verletzt. An dem Wohnhaus entstanden nach aktuellem Ermittlungsstand leichte Verrußungen an der Fassade.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang noch unbekannte Personen einen Brandsatz in den Bereich des Hauseingangs geworfen haben. Anschließend sollen die beiden Männer mit einem Fahrzeug in Richtung Michelstadt geflüchtet sein. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Flüchtigen 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trugen schwarze Kleidung und Schirmmützen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 04:37

    POL-DA: Gernsheim: Nachtrag: Brand auf Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße gelöscht

    Gernsheim (ots) - Nachdem am Donnerstagnachmittag (06.08.2026, wir haben berichtet) gegen 16.20 Uhr ein Brand bei einem Entsorgungsfachbetrieb in der Robert-Bunsen-Straße ausgebrochen war, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, die mit einem Grossaufgebot im Einsatz war, dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Der ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 17:05

    POL-DA: Gernsheim: Aktuell! Brand auf Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße

    Gernsheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) ist gegen 16.20 Uhr bei einem Entsorgungsfachbetrieb in der Robert-Bunsen-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Nach ersten Informationen sollen auf dem Gelände Paletten und Müll brennen. Das Feuer erzeugt eine starke Rauchentwicklung und soll ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 16:01

    POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Brand eines Einfamilienhauses

    Weiterstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (6.8.) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei sind mit mehreren Einsatzkräften vor Ort in der Frankfurter Straße. Zeugen informierten gegen 14.30 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren