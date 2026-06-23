Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.06.2026: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt
Landkreis Aurich (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.06.2026: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt
-- Korrektur des Datums --
Die verletzte Person ist am Montag, 22. Juni (nicht 23. Juni), in einer Wohnung im Auricher Ortsteil Schirum aufgefunden worden.
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