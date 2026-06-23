POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.06.2026: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Etzel - Kitten ausgesetzt Unbekannte haben in Etzel (Gemeinde Friedeburg) sieben Katzenbabys ausgesetzt. Die erst wenige Wochen alten Kitten wurden am Montag von aufmerksamen Mitarbeitern im Bitzenlander Weg entdeckt und gemeldet. Alle sieben Tiere konnten gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen litten die Katzen erheblich unter Nahrungs- und Wassermangel und wären ohne Hilfe nach wenigen Tagen verstorben. Die Polizei ...

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