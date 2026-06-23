Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln aktuell Polizei und Staatsanwaltschaft in Aurich.

In einer Wohnung an der Timmeler Straße im Ortsteil Schirum ist am Montag, 23. Juni, gegen 14.30 Uhr, ein 20-jähriger Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefunden worden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Mann musste notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand hat sich inzwischen stabilisiert, ist aber immer noch kritisch.

Aufgrund der Art und Schwere der Verletzungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Polizei sicherte noch am Montag in der Wohnung umfangreiche Spuren. Der mutmaßliche Tatort wurde von Mitarbeitenden der Kriminaltechnik aus Aurich untersucht. Auch Polizeihunde waren für die Suche nach Beweismitteln im Einsatz.

Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen zwei Personen aus dem persönlichen Umfeld des 20-Jährigen. Ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger konnten am Dienstag durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

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