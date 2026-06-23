Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Etzel - Kitten ausgesetzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Etzel - Kitten ausgesetzt

Unbekannte haben in Etzel (Gemeinde Friedeburg) sieben Katzenbabys ausgesetzt. Die erst wenige Wochen alten Kitten wurden am Montag von aufmerksamen Mitarbeitern im Bitzenlander Weg entdeckt und gemeldet. Alle sieben Tiere konnten gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen litten die Katzen erheblich unter Nahrungs- und Wassermangel und wären ohne Hilfe nach wenigen Tagen verstorben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer der Katzen oder deren Herkunft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462 9110 bei der Polizei zu melden.

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