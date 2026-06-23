Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Tödlicher Unfall

Aurich - Vor der Polizei geflüchtet

Aurich - Verkehrsunfall

Marienhafe - Brand

Südbrookmerland - Müllcontainer brannte

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Tödlicher Unfall

In Südbrookmerland ereignete sich am Montag ein tödlicher Unfall. Ein 64 Jahre alter Mann war gegen 10.40 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf dem Sandweg unterwegs. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Graben. Der Mann verstarb noch vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem medizinischen Notfall als Unfallursache auszugehen.

Aurich - Vor der Polizei geflüchtet

In der Nacht auf Dienstag ist der Fahrer eines Leichtkraftrades in Aurich vor der Polizei geflüchtet. Polizeibeamte wollten gegen 1.20 Uhr auf der Emder Straße einen Rollerfahrer ohne Kennzeichen anhalten. Der 18-Jährige versuchte daraufhin, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und gegebener Anhaltesignale reagierte er nicht. Am Ende der Uthlandhörner Straße stoppte er sein Fahrzeug auf einer Kuhweide und flüchtete fußläufig. Polizeibeamte konnten den Heranwachsenden, der sich in einem Getreidefeld versteckte, feststellen. Der 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Heranwachsende entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Verkehrsunfall

In Aurich hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 69-jähriger Citroën-Fahrer war gegen 15.20 Uhr auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Schirum unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Toyota einer 47-jährigen Frau. Der 69-Jährige, seine 63-jährige Beifahrerin sowie die 47-jährige Toyota-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leerer Landstraße im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt.

Brandgeschehen

Marienhafe - Brand

In Marienhafe ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 11.30 Uhr eine Gartenlaube in der Ocko-tom-Broek-Straße in Brand. Der 77-jährige Eigentümer versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen, konnte die Ausbreitung jedoch nicht verhindern. Das Holzhaus brannte vollständig nieder. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Südbrookmerland - Müllcontainer brannte

Auf dem Gelände eines Erdbauunternehmens in Südbrookmerland hat es am Montag gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 18.20 Uhr ein Müllcontainer in der Gewerbestraße in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen neben dem Container abgestellten Geländewagen über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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