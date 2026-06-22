Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Auseinandersetzung vor Supermarkt

Holtgast - Fußgängerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Auseinandersetzung vor Supermarkt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es am Sonntagabend in Carolinensiel. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 22.45 Uhr vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße ein 21-Jähriger, ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger aneinander. Der 24-Jährige soll im weiteren Verlauf mit einer Schreckschusspistole in Richtung Boden geschossen haben. Der 21-Jährige soll dann die Waffe gegen den Kopf des 24-Jährigen geschlagen haben. Mehrere Passanten und Anwohner beobachteten den Vorfall und wählten den Notruf. Der 21-Jährige und der 24-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern aktuell an.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Fußgängerin schwer verletzt

Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Sonntag in Holtgast schwer verletzt worden. Die Frau wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 15.15 Uhr ihr Fahrrad über die Straße Mühlenstrich schieben und übersah dabei einen 33-jährigen Motorradfahrer, der von auf dem Mühlenstrich in Richtung Holtgast unterwegs war. Der Motorradfahrer stieß mit der Frau zusammen, die daraufhin stürzte. Sie wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell