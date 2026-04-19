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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf dem Jahnplatz - Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots)

Am Sonntag, dem 19. April 2026, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Jahnplatz in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 23-jährige Frau stellte ihren Personenkraftwagen auf dem dortigen Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Offenbar war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer während ihrer Abwesenheit gegen das Fahrzeug gestoßen und hatte den Schaden verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug, beispielsweise einen Pritschenwagen oder ein Fahrzeug mit Anhänger, gehandelt haben. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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