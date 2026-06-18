Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf A 44 - Pkw-Fahrer soll übermüdet gewesen sein

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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 44 - Warburg - Zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau ist ein Autofahrer aus dem Kreis Gütersloh am Mittwochmorgen, 17.06.2026, gegen das Heck eines Sattelzugs gefahren.

Gegen 07:50 Uhr war ein 35-jähriger Renault-Fahrer auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Mit seinem Renault Laguna fuhr er auf dem mittleren Fahrstreifen und kam nach rechts ab. Dabei stieß er mit der Fahrzeugfront gegen den Unterfahrschutz und einen Staukasten eines Sattelaufliegers auf dem rechten Fahrstreifen. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt. Der 57-jährige Fahrer des bulgarischen Sattelzugs blieb unverletzt.

Rettungssanitäter versorgten den Renault-Fahrer vor Ort und fuhren ihn in das Krankenhaus in Marsberg. Später sagte er aus, er habe auf der Fahrt bereits Müdigkeit verspürt und bei einer Pause einen Kaffee getrunken. Daher besteht der Verdacht einer Verkehrsstraftat wegen einer Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Autoverkehr konnte den linken Fahrstreifen benutzen. Gegen 09:20 Uhr hoben Autobahnpolizisten die Sperrung des Fahrstreifens auf. Sie schätzten den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf 35.000 Euro.

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