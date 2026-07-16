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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kinder werfen Eier von Autobahnbrücke

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochabend (15.07.) wurden von einer Brücke über die A 60, in Verlängerung der Uranstraße, Eier auf die Fahrbahn geworfen. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die zuvor Kinder bzw. Jugendliche auf der Brücke bemerkten, alarmierten die Polizei.

Bei einer daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten auf drei verdächtige Kinder im Alter von jeweils 13 Jahren und einen Jugendlichen im Alter von 15 Jahren. Zudem entdeckten die Ordnungshüter einen Eierkarton in der Nähe und Eier auf der A 60. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden keine Fahrzeug beschädigt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und übergaben die Kinder und den Jugendlichen nach einem erzieherischen Gespräch an ihre Eltern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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