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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Hecke und Tanne fangen Feuer nach Abflammen von Unkraut

Pfungstadt (ots)

Am Mittwoch (15.7.) kam es in der Karlsbader Straße zu einem Brand, in dessen Verlauf nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Ein Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen mittels eines Gasbrenners Unkraut in der Nähe einer Hecke und Tanne abgeflammt, welche daraufhin Feuer fingen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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