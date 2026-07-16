Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Hecke und Tanne fangen Feuer nach Abflammen von Unkraut

Pfungstadt (ots)

Am Mittwoch (15.7.) kam es in der Karlsbader Straße zu einem Brand, in dessen Verlauf nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Ein Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen mittels eines Gasbrenners Unkraut in der Nähe einer Hecke und Tanne abgeflammt, welche daraufhin Feuer fingen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand.

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