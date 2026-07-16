Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Snackautomat aufgebrochen

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitagmorgen (10.7.) gegen 2.45 Uhr einen Snackautomaten in der Margarete-Steiff-Straße bei einer Autowaschanlage auf. Der Unbekannte öffnete gewaltsam den Automaten und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Im Anschluss suchte er mit seiner Beute in unbekannte Richtung das Weite. Durch sein rabiates Vorgehen hinterließ er nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, mit einer blau-schwarzen Jacke mit weißen und roten Applikationen, einer dunklen Jogginghose, dunklen Handschuhen und weißen Sportschuhen. bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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