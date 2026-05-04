Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Heute Morgen (04.05.2026) wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Kurz nach 08:30 Uhr kam der 77-Jährige im Bereich der Mühlhäuser Straße Ecke Plauener Weg, nahe der dortigen Bushaltestelle, zu Fall. Aktuell ist unklar, ob der Mann allein beteiligt stürzte oder es zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und muss in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Eine bislang unbekannte Frau soll den Sturz beobachtet haben, befand sich beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun diese Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0109359 entgegen. (DS)

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