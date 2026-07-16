Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Gully ausgehoben

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (16.7.), gegen Mitternacht, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Gullydeckel in der Friedrichstraße herausgehoben und auf der Straße abgelegt. Eine Frau fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Auto über den Gully. Ob sie hierbei einen Schaden an ihrem Fahrzeug erlitt bedarf weiterer Ermittlungen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in Straßenverkehr.

Anwohner und Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich mit der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 633 - 00 in Verbindung zu setzen.

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