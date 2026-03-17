Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Overath

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Overath (ots)

Am 14. März 2026 fand die dritte Wehrversammlung unserer Freiwilligen Feuerwehr statt. Die Veranstaltung zählte gut 30 beförderte Kameradinnen und Kameraden, die mit Engagement und Einsatzbereitschaft neue Aufgaben übernehmen und damit einen wichtigen Schritt in ihrer persönlichen Laufbahn gehen sowie die Stärken der Feuerwehr weiter ausbauen.

Die Beförderten übernehmen fortan neue Verantwortungen und die Feuerwehr setzt ihren Einsatz für Sicherheit und Gemeinwohl fort. Die Versammlung blickte hoffnungsvoll in die Zukunft und kündigte neue Initiativen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft an.

Zu den Gästen gehörte neben unserem Bürgermeister Michael Eyer, der die Bedeutung der Feuerwehr für die kommunale Sicherheit und die der Bevölkerung betonte, auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Jörg Köhler, der die Ehrung von besonders Verdienten Kameradinnen und Kameraden vornahm. Er verlieh Auszeichnungen an 4 Kameraden für ihre 40-jährige, 3 Kameraden für ihre 50-jährige und 2 Kameraden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Beide sprachen ihren Dank für die bereits geleistete Arbeit aus und motivierten die Wehr für eine Zukunft, die gemeinsam angepackt werden muss.

Ebenso waren Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Politik anwesend, die den Abend nutzten, um ihre Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Feuerwehr zu bekräftigen und ihre Unterstützung für die künftigen Aufgaben zuzusichern.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Rede des Kreisbrandmeisters Manuel Packhäuser. Mit klaren Worten, aber zugleich ehrlicher und faktenbasierter Analyse, skizzierte er die Herausforderungen, vor denen die Feuerwehr derzeit steht. Seine Rede zeichnete sich durch Transparenz und eine nüchterne Einschätzung der aktuellen Lage aus.

Die Veranstaltung war insgesamt gut besucht. Kameradinnen und Kameraden sowie Gäste nutzten die Gelegenheit, sich auszutauschen, Erfolge zu würdigen und den Blick nach vorn zu richten. Die erhobene Stimmung war geprägt von Dankbarkeit, Zusammenhalt und dem gemeinsamen Willen, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr kontinuierlich zu stärken.

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