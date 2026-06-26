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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an Auto - Scheiben gehen zu Bruch

Heilbad Heiligenstadt (ots)

An einem in der Holbeinstraße parkenden Mercedes ließen derzeit Unbekannte vermutlich ihrer Zerstörungswut freien Lauf und beschädigten mehrere Scheiben. Der Sachverhalt wurde der Eichsfelder Polizei am Donnerstag gegen 4 Uhr von einem Bürger bekannt gegeben. Die 19-jährige Halterin des Autos bleibt auf einem Sachschaden im vierstelligen Bereich sitzen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dieser werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/5743 67 100 bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0159224

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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