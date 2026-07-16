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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein in der Arheilger Straße geparkter blauer Peugeot geriet zwischen Montagabend (13.7.) und Mittwochmittag (15.7.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Innenraum und durchwühlten das Fahrzeug. Ohne Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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