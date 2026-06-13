Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 13.06.2026 kurz nach 01:00 Uhr ereignete sich im Bereich Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den vorgeschriebenen Radweg und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Die Jugendliche verletzte sich glücklicherweise nur leicht, aufgrund ihrer doch nicht unerheblichen Alkoholisierung musste der jungen Frau jedoch eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet werden. Auch bei ihrer 17-jährigen Begleiterin, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab fast 1,8 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

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