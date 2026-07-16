Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026 um 06:24 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Am Alten Weinheimer Weg" in 68519 Viernheim. Der Pkw überholte den Fahrer des Kleinkraftrades und musste nach dem Wiedereinordnen aufgrund einer scharfen Linkskurve stark verzögern. Der Fahrer des Kleinkraftrades musste ebenfalls stark abbremsen, sodass er zu Boden stürzte. Einen Kontakt zwischen dem Pkw und dem Kleinkraftrad gab es nicht. Anschließend entfernte sich der Pkw von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw soll es sich um eine blaue Limousine der Marke BMW, älteren Baujahres, handeln. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt; an seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang, zum Pkw oder zum Fahrer des Pkws geben kann, soll sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell