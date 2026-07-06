Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beim Radfahren mit Pfefferspray besprüht - Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (4.7.) soll nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fahrradfahrer in der Rheinstraße gegen 2.30 Uhr mit Reizgas verletzt worden sein. Aktuellen Ermittlungen zufolge befuhr er den Radweg und wurde auf Höhe der Haltestelle "Darmstadt TZ Rhein-Main" ohne erkennbaren Grund von einem bislang unbekannten Mann mit Pfeffer angesprüht.

Der bislang noch unbekannte Täter soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll er schwarz bekleidet und maskiert gewesen sein.

Personen, welche in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten oder anderweitig dem Ermittlungsverfahren beitragen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Telefonnummer 06151 969-0 in Verbindung zu setzen.

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