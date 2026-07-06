Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auto eines Zeitungsausträger im Visier

Vorläufige Festnahme eines 17-Jährigen

Dieburg (ots)

Nachdem am Montagmorgen (6.7.) ein 17-jähriger Tatverdächtiger versucht haben soll das Auto eines Zeitungsausträgers zu stehlen, konnte er vorläufig festgenommen werden.

Aktuellen Ermittlungen zufolge stellte der 66-jährige Mann seinen weißen Skoda gegen 3.30 Uhr in der Carlo-Mierendorff-Straße ab und trug Zeitungen aus. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkam, ertappte er den 17-Jährigen, wie er bereits auf dem Fahrersitz Platz nahm. Als er ihn hiermit konfrontierte suchte er vorerst in unbekannte Richtung das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streife der Polizeistation Dieburg ihn zu stellen und vorläufig festzunehmen. Ein Atemalkoholtest mit ihm ergab 1,26 Promille.

Er wurde zunächst auf eine nächstgelegene Polizeiwache gebracht, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Im Anschluss brachte ihn die Streife ins Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen. Er wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eines Autos, verantworten müssen.

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