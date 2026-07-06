Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Gaststätte

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Montag (06.07.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte "Am Lampertheimer Weg". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld und ein elektronisches Gerät zum Lesen von Büchern.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

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