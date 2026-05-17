Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

In der Zeit vom 11.05. bis zum 12.05. kam es in der Straße Osterkanal zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell