Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 1. Polizeirevier lädt zur Fahrradcodierung ein

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Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 1. Polizeirevier lädt am Donnerstag, den 16. Juli 2026 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu einer Fahrradcodierung in Darmstadt in der Bismarckstraße 16, 64293 Darmstadt ein.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, die erforderlichen Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereitzuhalten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet. Rahmennummern sind dringend im Vorfeld zu recherchieren.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 16. Juli 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Machen Sie es Dieben nicht leicht, schützen und sichern Sie ihr Fahrrad!

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