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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Keller - Täter stehlen Werkzeuge

Hattingen (ots)

Werkzeuge haben Täter bei einem Kelleraufbruch zwischen dem 31.05.2026, 15:00 Uhr und dem 06.06.2026, 13:40 Uhr gestohlen. Sie gelangten in den Keller des Wohnhauses in der Augustastraße und brachen dort das Kellertürschloss auf. Aus dem Kellerraum wurde diverses Werkzeug und das zuvor geöffnete Türschloss entwendet. Welches Werkzeug genau entwendet wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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