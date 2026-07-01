Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kriminelle haben Stromkabel im Visier

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Baustelle "Am Mainufer" geriet in der Zeit zwischen dem 16. Juni und Dienstag (30.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schalteten an einem dort aufgestellten Stromkasten die Stromzufuhr ab und kappten das Starkstromkabel. Das etwa 120 Meter lange Kupferkabel wurde anschließend entwendet. Insgesamt werden die Schäden auf rund 3000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

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