Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Motorroller entwendet/Zeugen gesucht Darmstadt (ots)

Viernheim (ots)

Rollerdiebe haben am Mittwoch (14.06.), in der Zeit zwischen 20.00 und 23.00 Uhr, ihr Unwesen in der Zwingenberger Straße getrieben und dort einen schwarzen Peugeot-Roller entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Fahrzeug das Kennzeichen 253 UME angebracht. Das Kommissariat 42 in Viernheim ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06204/9377-0 Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib des Motorrollers entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell