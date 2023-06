Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dampf-Rangier-Kran im Bremerhavener Museumshafen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem als Exponat im Bremerhavener Museumshafen ausgestellten Kran zeigte am gestrigen Dienstag, 6. Juni, das Deutsche Schifffahrtsmuseum bei der Polizei an.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben derzeit noch unbekannte Täter am Hans-Scharoun-Platz in der Zeit zwischen Montagmittag, 5. Juni, 12 Uhr, und Dienstagmorgen, 6. Juni, 4 Uhr, Glas- und Holzeinsätze an der Front des alten Werftkrans eingeschlagen.

Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

