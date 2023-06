POL-Bremerhaven: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub - Die Polizei bittet um Mithilfe

Polizei Bremerhaven

Bereits am 18. März wurde ein 36-jähriger Mann im Bremerhavener Stadtteil Lehe Opfer eines Raubes. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Gegen 21.20 Uhr waren der Bremerhavener und seine Ehefrau mit der Buslinie 502 im Stadtgebiet unterwegs. Als sie an der Hafenstraße - Haltestelle Rickmersstraße - aus dem Bus ausstiegen, wurden sie von drei derzeit noch unbekannten Männern beschimpft. Davon zunächst unbeirrt, machte sich das Paar auf den Heimweg. Die drei Männer folgten ihnen. In der Grünanlage zwischen der Wülbernstraße und der Felsstraße griffen gegen 21.35 Uhr dann zwei der drei Personen den 36-Jährigen an, schlugen ihn mit Gegenständen und raubten schließlich seine Geldbörse. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß.

Das Opfer erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und nach einem Gerichtsbeschluss wird nun mit Bildern der Überwachungskamera aus der betreffenden Buslinie nach den beiden mutmaßlichen Tätern fahndet. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß sein und einer von ihnen soll zur Tatzeit weiße Schuhe getragen haben.

Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die Hinweise zu den abgebildeten Männern oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

