Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkästen beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 26.12.2022, um 20.30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter zwei Briefkästen einer Briefkastenanlage in der Elie-Wiesel-Straße mit pyrotechnischen Gegenständen beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die dazu Angaben machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen.

