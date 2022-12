LPI-G: Müllbehälter zerstört

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter, in der Zeit zwischen dem 18.12.2022 und dem 23.12.2022, in der Friedensallee in Meuselwitz. Im Haus durchwühlte er diverse Schränke und entwendete Schmuck in einem bislang noch unbekannten Wert. Die Kripo ermittelt aktuell zur Tat. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 ...

