Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Motorradkontrollen am Mittwoch

Polizei stoppt mehr als 50 Fahrzeuge

Weiterfahrten untersagt und Gutachter beauftragt

Trebur (ots)

Am Mittwoch (14.6.) haben Beamte von der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Motorradkontrollen durchgeführt und wiederholt zahlreiche Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Ein besonderes Augenmerk galt an diesem Tag möglichen technischen Veränderungen an den Maschinen.

In der Zeit zwischen 14 und 18.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter im Bereich der Landstraße 3094, Kornsand bei Trebur 57 Fahrzeuge, darunter 41 Motorräder. Insgesamt 60 Personen wurden kontrolliert. Neben vereinzelten Verstößen, unter anderem wegen fehlender Dokumente, die mitgeführt werden müssen, untersagten die Beamten drei Weiterfahrten, stellten drei motorisierte Zweiräder sicher und leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

So endete die Fahrt auf seinem Mofa für einen 36-Jährigen aus Dienheim, weil eine vor Ort durchgeführte Geschwindigkeitsmessung mit dem Rollenprüfstand eine Höchstgeschwindigkeit aufzeigte, für die er keine Fahrerlaubnis besaß. Sein Gefährt wurde sichergestellt und wird einem Sachverständigen vorgeführt. Den Mann aus Dienheim erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da dieser nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war.

Und auch das Motorrad eines 61-jährigen aus Flörsheim am Main wurde sichergestellt und der Prüfung eines Gutachters unterzogen. An seinem Kraftrad war eine Zubehörauspuffanlage ohne Zulassung oder Prüfzeichen verbaut. Auch zeigte sich, dass die Klappensteuerung der Auspuffanlage nicht funktionierte, der Luftfilter Manipulationen aufwies und die Maschine mit gemessenen 95-96 dB(A) anstelle zulässigen 88 dB(A) zu laut war.

Weil die Maschine eines 46-jährigen Bikers eine Vielzahl von Mängeln und nicht zulässigen technischen Veränderungen aufzeigte, erfolgte ebenfalls die Untersagung der Weiterfahrt und die Stilllegung seines Bikes. An seinem Fahrzeug war beispielsweise die Riemenabdeckung demontiert, ein offener Kupplungsdeckel verbaut, Blinker und Rücklicht nicht gesetzkonform angebracht sowie ein Fahrzeugspiegel abgebaut. Weiterhin wies das Kraftrad am Zylinderkopf einen massiven Ölverlust auf, sodass Brandgefahr bestand, weil das Öl auf den heißen Auspuffkrümmer tropfte. Den Mann aus Flörsheim am Main erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis mit Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.

Unstimmigkeiten zwischen fahrbaren Untersatz und den dazugehörigen Papieren wies zudem ein S-Pedelec auf. Hier stellten die Kontrollierenden eine nicht zulässige Höchstgeschwindigkeit fest, was zwecks Beweissicherung und Begutachtung des Rades eine Sicherstellung des Fahrzeuges nach sich zog.

In den kommenden Wochen wird die Polizei weitere Kontrollen durchführen.

