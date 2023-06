Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Wasser gefragt und Geld gestohlen

Polizei gibt Verhaltenstipps

Darmstadt (ots)

Am Freitag (9.6.) hat eine noch unbekannte Täterin ihr Unwesen in der Gagernstraße getrieben und eine 86-jährige Anwohnerin bestohlen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte die Frau zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr bei der älteren Dame, bat um eine Spende und verschaffte sich, mit der weiteren Bitte um ein Glas Wasser, Zugang zu den Räumen. Dort entwendete die Kriminellen unter anderem Geld und trat anschließend mit ihrer Beute die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen den Beamten keine Details zur Täterbeschreibung vor. In diesem Zusammenhang nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Information unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Zudem nehmen die Polizisten den aktuellen Fall zum Anlass und raten erneut: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt fremde Personen in Ihre Wohnung und scheuen Sie sich nicht davor, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, den Notruf der Polizei zu wählen.

