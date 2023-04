Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist an Haltestelle gemeldet

Polizeistreifen nehmen alkoholisierten 33-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Polizeistreifen haben am frühen Freitagabend (14.04.) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen. Er muss sich jetzt wegen exhibitionistischen Handlungen in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 17 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und den Tatverdächtigen gemeldet, der sich im Bereich einer Haltestelle in der Fuchsstraße entblößt und sexuelle Handlungen an sich durchgeführt hatte. Streifenteams konnten den Beschriebenen schließlich in einem Bus ausmachen und festnehmen. Ein Alkoholtest beim 33-Jährigen ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es wurde Strafanzeige erstattet.

