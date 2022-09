Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Rasierer und Zahnbürste abgesehen

33-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Auf zwei Elektro-Rasierer und eine elektrische Zahnbürste hatte es ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagmittag (15.9.) in einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße abgesehen, woraufhin sich der Tatverdächtige am Folgetag vor einer Haftrichterin verantworten musste.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der 33-Jährige gegen 13.15 Uhr das Kaufhaus mit einer leeren Tüte. Im Anschluss soll er zwei Elektro-Rasierer und eine Zahnbürste im Wert von über 500 Euro in der Tüte verstaut haben und ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Noch bevor der Ladendetektiv den 33-Jährigen auf den Umstand ansprechen konnte, flüchtete dieser. Mit Unterstützung eines weiteren Ladendetektives konnte der 33-jährige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei soll der Festgehaltene mehrfach in Richtung der Ladendetektive getreten haben.

Weil der 33 Jahre alte Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen ist, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitagvormittag (16.9.) einer Haftrichtern beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell