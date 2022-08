POL-DA: Lampertheim: Kontrolle am Bahnhof/Polizei findet Drogen in Auto

Zwingenberg (ots) - Am Sonntagabend (14.08.) geriet in Zwingenberg ein an ein Wohnhaus angebauter Schuppen in Brand. Anwohner bemerkten um kurz vor 21:30 Uhr das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die eingesetzte Feuerwehr aus Zwingenberg konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern und den Brand ...

mehr