POL-DA: Zwingenberg: Angebauter Schuppen brennt - Feuerwehr verhindert übergreifen auf das Wohnhaus

Zwingenberg (ots)

Am Sonntagabend (14.08.) geriet in Zwingenberg ein an ein Wohnhaus angebauter Schuppen in Brand. Anwohner bemerkten um kurz vor 21:30 Uhr das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die eingesetzte Feuerwehr aus Zwingenberg konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern und den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 15.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bislang gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 96940312

